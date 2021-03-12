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Поступление-2021: новые правила приема в вузы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Минобрнауки РФ утвердило новые правила приема в вузы в 2021 году. Они расширили возможности для абитуриентов по выбору специальностей и предметов, но при этом усложнили конкуренцию по самым востребованным направлениям.

Вузы начнут принимать документы от поступающих с 20 июня. В этом году выпускникам и их родителям придется тщательно продумать стратегию поступления — новые правила предполагают большой выбор и сложности с отслеживанием успеха. Поэтому середнячкам не с самыми высокими баллами придется поволноваться.

Многопрофильный отбор

Если раньше вузы набирали студентов только на конкретные специальности, то теперь у них появилась возможность проводить единый конкурс по нескольким специальностям в пределах укрупненной группы. Это делается для того, чтобы набрать абитуриентов на определенный факультет и позже разделить их по профилям.

Но такой вариант может таить в себе опасность. Надо заранее выяснить, какие специальности входят в эту укрупненную группу, и как будут потом делить студентов, чтобы не учиться на другой специальности вместо выбранной.

Предметы на выбор

До этого вузы закрепляли определенный список ЕГЭ за каждой специальностью. Теперь вузы могут предложить предметы ЕГЭ на выбор. Например, абитуриент может подать на одну и ту же специальность или информатику, или физику. Минобрнауки считает, что это позволит вузу выбрать лучших, а школьникам даст больше возможностей.

До 10 направлений в вузе

Старшеклассники в прошлом году могли поступать только на три направления одновременно. В этом году они смогут подать документы минимум на два и максимум на десять направлений в рамках одного вуза. Количество направлений вузы будут устанавливать самостоятельно.

Онлайн-прием

В 2020 году электронный онлайн-прием ввели из-за сложной эпидемиологической ситуации. Теперь вузы обязаны принимать документы, в том числе оригиналы, в электронной форме. Хотя школьники могут подать документы и лично.

Обязательный онлайн-прием документов, по мнению чиновников Минобрнауки, расширит возможности поступления в вузы другой части страны для старшеклассникам из отдаленных регионов.

Целевики в приоритете

Приоритет зачисления студентов по программам бакалавриата и специалитета на бюджет по очной форме будет по льготам и договорам о целевом обучении.

И если раньше доля целевых мест не могла быть более 10% от общего количества бюджетных мест, то сейчас квоты установлены в зависимости от специальности и региона России. Например, на специальности «Лечебное дело» целевикам в этом году отдадут 70% мест.

Одна волна

После того, как зачислят льготников и целевиков, стартует основной этап зачисления. Раньше он делился на две волны. Теперь она будет одна. Поэтому выпускникам по результатам ЕГЭ стоит хорошенько оценить свои шансы и подать документы только в те вузы, где шансы поступления высокие, и не рисковать, пытаясь попасть в самые престижные столичные университеты.

Если после основного этапа зачисления останутся незаполненные места, вузы смогут провести дополнительное зачисление на основании конкурсных списков.

Конкурсные списки без ФИО

Вузы больше не будут публиковать списки поступающих с указанием фамилий и имен абитуриентов. Рейтинги будут содержать номера СНИЛС или уникальные коды, которые вузы присвоят поступающим. Это не позволит абитуриентам отслеживать конкурентов, находить их в соцсетях, выясняя таким образом их планы по подаче оригиналов документов.

Кроме того, в списке не будет указано, подал ли поступающий оригиналы документов. Это не позволит понять, сколько реально конкурентов находятся выше абитуриента в списках. 

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