Коллекция культовых фильмов появилась уникально в Wink

Видеосервис Wink приобрел эксклюзивные права на большую библиотеку культовых фильмов. В новом каталоге собраны шедевры известных мировых режиссеров и главные кинохиты основных международных фестивалей.

В коллекции «Винка» более 70 лент французского, испанского, американского, британского, австрийского, польского, греческого, сербского и японского кинематографов.

Среди шедевров каталога Wink — работы независимого американского режиссера Дэвида Линча, в том числе фильм-приквел к популярному сериалу «Твин Пикс» — «Твин Пикс: Сквозь огонь», который рассказывает о последних семи днях жизни Лоры Палмер.

Киноманы увидят ленты одного из основателей французской новой волны 1 Франсуа Трюффо: легендарные «Жюль и Джим», «Нежная кожа», «Стреляйте в пианиста», а также драму «Украденные поцелуи», которая входит в цикл фильмов, объединенных одним героем — Антуаном Дуанелем.

Также в подборке фильмов мелодрама «Поговори с ней», получившая «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, номинант на «Оскар» — «Женщины на грани нервного срыва». Работы французского режиссера Аньес Варда: «Пуэнт-Курт», «Клео от 5 до 7», «Счастье» и множество других уникальных фильмов.

Получить доступ к библиотеке культовых фильмов можно с помощью подписки «Премиум», также можно купить или взять в аренду любой фильм по отдельности.