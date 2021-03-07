«Спутник V» на Западе назвали новой российской нефтью

Уже более 30 государств получили российскую вакцину «Спутник V», активный интерес к ней проявил и ряд европейских стран. Хочет ли Москва таким образом вбить клин между странами ЕС, задается вопросом немецкое издание Sudeutsche Zeitung.

Среди стран Евросоюза препарат зарегистрировала Венгрия. О приобретении «Спутника V» заявили Словакия, Чехия, Хорватия и Италия. «Нельзя полагаться только на медленные поставки ЕС», — заявил глава словацкого правительства Игорь Матович.

С точки зрения Брюсселя, это попытка России вбить клин между государствами ЕС. «Вакцины являются инструментом в борьбе за власть и влияние во всем мире», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешила спросить у России, почему она предлагает миллионы доз другим странам, в то время как вакцинация ее населения затягивается.