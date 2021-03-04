Томичка запустила сервис макияжа в авто

Визажист из Томска придумала новую услугу – она предложила сделать макияж в автомобиле девушкам, у которых нет времени собираться, кроме как в дороге.

Необычный сервис придумала томичка Дарина Виннер. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. «Я знаю, как вы торопитесь, как вы не хотите ездить в студии, как вам, может быть, лень, или, может быть, у вас просто нет времени», – обратилась Виннер к томичкам.

Визажист показала на видео небольшой фрагмент процесса макияжа в пробке. Жители города оценили ее идею. «Прикольно! Сама вечно не успеваю, пока машину грею, крашусь», «Действительно что-то новенькое», – написали в комментариях.