Определился чемпион мира по StarCraft 2

Итальянский игрок Риккардо «Reynor» Ромити впервые в своей карьере стал чемпионом мира по киберспортивной дисциплине StarCraft 2, выиграв в финале турнира IEM Katowice 2021. Соревнования проходили онлайн из-за пандемии коронавируса.

В решающей игре итальянцу, выступающему за расу зергов, противостоял корейский игрок Джу «Zest» Сон Вук, который играл за протоссов. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу европейского профессионала.

Ромити за победу получил 65 тысяч долларов, а также кубок ESL Pro Tour. Всего в турнире IEM Katowice 2021 по StarCraft 2 принимали учение 36 игроков со всего мира. 20 сразу получили посев в групповую стадию, еще 16 начали с квалификации, россиян среди них не оказалось.

Новый чемпион известен тем, что в 2014 году стал самым молодым грандмастером StarCraft 2 в истории, достигнув этого ранга в 12 лет и 40 дней. В 2019 году он стал серебряным призером чемпионата мира, на тот момент ему было 17 лет.