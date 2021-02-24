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Подводный робот изучит древнюю крепость в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Крепость Пор-Бажын в Туве
Пор-Бажын в Туве
Фото: © РГО

Подводный робот будет изучать археологические памятники в районе Саяно-Шушенского водохранилища и у средневековой крепости Пор-Бажын в Туве, сообщает Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН).

В феврале оборудование испытают в Саяно-Шушенском водохранилище в окрестностях населенного пункта Эйлиг-Хем, где известны несколько древних могильников, и в районе крепости Пор-Бажын в Туве. Международная группа ученых выяснила, что крепость строилась в 777-779 годах, это был манихейский монастырь.

«Мы не планируем никаких археологических работ, в наши задачи входит оценить возможности используемого традиционно нами при проведении подводных исследований специального оборудования в экстремальных условиях. Мы привезли с собой подводный дрон, роботизированную руку, квадрокоптер, камеры для подводной съемки и другое оборудование», — сказал руководитель группы подводной археологии ИИМК РАН Сергей Соловьев.

Работы будут проводиться в сложных условиях: это низкая температура окружающей среды, которая может повлиять на работу электронных устройств, сильное течение в русле Енисея после регулярного сброса воды в Саяно-Шушенском водохранилище, возможное промерзание водных объектов до самого дна и состояние дна и донных отложений, о которых отсутствует полная информация.

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