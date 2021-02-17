Родители ответили за массовую драку подростков в кузбасском Таштаголе

Родители подростков, которые толпой напали на сверстников и били их в кузбасском Таштаголе, привлечены к ответственности, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В конце января в Сети появилось видео массовой драки. Подростки группами по два-три человека избивали соперников, валили их на снег, после чего пинали их по голове и лицу ногами, а также прыгали на пострадавших. Нападавшими были подростки из Таштагола, их жертвы — из соседнего Шерегеша.

Прокуратура установила, что в конфликте принимали участие ученики 8-9 классов и первокурсники городского техникума. В отношении 21 родителя подростков составлены административный протоколы за совершение правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Девяти родителям назначено наказание в виде предупреждения, остальные дела находятся на рассмотрении.

Один из инициаторов конфликта уже стоял на учете в ПДН, но инспектор вел работу «слабо и неэффективно». Также было выявлено, что в городской гимназии и школе мероприятия по «формированию законопослушного поведения детей» носили формальный и дистанционный характер.