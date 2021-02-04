Режим «черного неба» фиксировали в Омске почти полгода

Более 200 периодов неблагоприятных метеоусловий было объявлено в Омске в прошлом году, это намного больше, чем в позапрошлом, рассказал журналистам в четверг глава министерства природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

«В 2020 году мы терпели существенные неудобства. Было объявлено более 200 периодов неблагоприятных метеоусловий за 135 дней. Половина года в Омске – неблагоприятные метеоусловия», – сообщил Лобов.

В 2019 году таких дней в Омске было 95, привел цифру для сравнения глава министерства.

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«Количество увеличивается, это негативно сказывается на состоянии атмосферного воздуха. Для человека важно, чтобы не были превышены предельно допустимые концентрации. В неблагоприятных метеоусловиях выбросы, которые происходят от всех источников, накапливаются каждую секунду новые и новые и не рассеиваются. Конечно, жители чувствуют неудобства», – прокомментировал министр.

По его словам, сейчас предприятия региона, модернизируя оборудование, снижают нагрузку. В период неблагоприятных метеоусловий у них есть дополнительные обязательства.