Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365

Согласно исследованию Privacy Company, популярный продукт Microsoft Office 365 по умолчанию собирает и передает телеметрические данные на удаленные серверы. Объем этих данных примерно в 20 раз превышает стандартную телеметрию Windows 10, которую многие критикуют за шпионаж. Есть простой способ сделать работу в Office 365 более приватной — для этого достаточно использовать скрытый параметр.

Как ограничить передачу телеметрии Microsoft



Впервые скрытый параметр для ограничения передачи диагностических данных в Office 365 обнаружил специалист по безопасности Александр Миленкоски, который отправил подробный отчет в немецкое Федеральное управление по информационной безопасности.

Office 365 — это подписные услуги, предлагаемых Microsoft. Они включают доступ к приложениям Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access и другим. С весны 2020 года пакет официально переименовали в Microsoft Office 365.

Чтобы минимизировать передачу телеметрии в Office 365 для операционных систем Windows, необходимо воспользоваться редактором реестра. Следует нажать сочетание клавиш Windows+R, после появления окна «Выполнить» нужно ввести команду regedit и подтвердить действие.

Операционная система запустит редактор реестра. Если требуется, нужно подтвердить запрос службы контроля учетных записей в Windows 10. Затем отыскать в реестре «ветку», отвечающую за телеметрию Office 365.

HKEY_CURRENT_USER/Software/Policies/Microsoft/office/common/clienttelemetry/

Если некоторых разделов нет, следует перейти к последнему доступному разделу. Так, раздел Microsoft должен присутствовать в любом случае. Нужно кликнуть правой кнопкой мыши по нему и выбрать «Создать раздел».

Далее нужно присвоить разделу соответствующее имя — «office», «common», или «clienttelemetry», в зависимости от того, что именно отсутствует. Если нет всех трех разделов, потребуется последовательно создать их вручную.

Затем следует кликнуть правой кнопкой мыши по разделу «clienttelemetry» и создать параметр DWORD (32 бита). Параметр нужно назвать DisableTelemetry, после чего подтвердить сохранение. В финале потребуется дважды кликнуть по этому параметру, поменять значение с 0 на 1 и перезагрузить компьютер.

Установка значения реестра DisableTelemetry, равного «единице», позволяет отключить модули телеметрии в популярном пакете Microsoft. При этом добавление скрытого параметра никак не влияет на функциональность Office.