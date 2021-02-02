Омич объяснил, почему бросил детей на пол. ВИДЕО

ГУ МВД по Омской области опубликовало фрагмент видео допроса местного жителя, который швырял детей на пол. Возбуждено уголовное дело об истязании.

Причиной уголовного дела стало опубликованное в соцсетях видео. На записи видно, как отец с силой кидает двоих детей пяти и восьми лет на пол. Сняла видео мать этих детей.

«Я испугался за детей, потому что они, когда играли, очень громко орали. Я думал, что что-то с ними произошло. На вот этой панике, испуге я их подхватил, завел в дом, постучал, чтоб они зашли. Они зашли – что случилось, что случилось. И вот так вот поступил с детьми, блин. Впал в какое-то состояние несостояния. Потом понял, что произошло, испугался за детей, был разговор с женой, был разговор с детьми», – сказал на допросе 45-летний омич.

Он объяснил, что все воспитание детей в их семье происходит «только в спортивном режиме». Свой поступок омич назвал ужасным и сказал, что раньше не поднимал руку на детей. По статье «Истязание несовершеннолетних» подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.