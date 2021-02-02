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Омич объяснил, почему бросил детей на пол. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

ГУ МВД по Омской области опубликовало фрагмент видео допроса местного жителя, который швырял детей на пол. Возбуждено уголовное дело об истязании.

Причиной уголовного дела стало опубликованное в соцсетях видео. На записи видно, как отец с силой кидает двоих детей пяти и восьми лет на пол. Сняла видео мать этих детей.

«Я испугался за детей, потому что они, когда играли, очень громко орали. Я думал, что что-то с ними произошло. На вот этой панике, испуге я их подхватил, завел в дом, постучал, чтоб они зашли. Они зашли – что случилось, что случилось. И вот так вот поступил с детьми, блин. Впал в какое-то состояние несостояния. Потом понял, что произошло, испугался за детей, был разговор с женой, был разговор с детьми», – сказал на допросе 45-летний омич.

Он объяснил, что все воспитание детей в их семье происходит «только в спортивном режиме». Свой поступок омич назвал ужасным и сказал, что раньше не поднимал руку на детей. По статье «Истязание несовершеннолетних» подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

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