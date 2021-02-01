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Тысячи цыплят погибли в пожаре под Томском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ферма сгорела в селе Кафтанчиково Томского района, погибли 3 тысячи цыплят, об этом сообщило в понедельник ГУ МЧС по Томской области.

Пожар произошел в ночь на воскресенье. Загорелось кирпичное здание на территории частной фермы. Когда пожарные прибыли на место происшествия, внутри помещения все было в дыму, но удалось спасти свиней и телят.

Огонь потушили за 40 минут. В загоне обгорели стены на площади 15 квадратных метров. В результате пожара погибли 3 тысячи цыплят. Причина возгорания устанавливается.

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