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Личные данные российских силовиков выложили в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Роскомнадзор направил Telegram обращение о необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных граждан РФ, говорится на сайте ведомства

Ранее СМИ сообщали, что в некоторых каналах в Telegram начали публиковать данные силовиков, проводивших задержания протестующих на несогласованной акции 23 января.

«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», — сказано в сообщении Роскомнадзора. .

В ведомстве заявили, что публикация персональных данных граждан без их согласия противоречит закону Российской Федерации «О персональных данных» и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.

«Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании», — отметили в Роскомнадзоре.

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