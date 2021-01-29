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Лобовое на трассе в Кузбассе унесло жизни троих

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Кузбасса

Трое человек погибли в лобовом столкновении машин на трассе в Таштагольском районе Кемеровской области, сообщила ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла на 37 километре автодороги «Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол» около 16.30 (14.30 мск) в четверг. Водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным Honda Fit.

Водитель Suzuki, мужчина 70 лет, и водитель Honda, мужчина 28 лет, скончались на месте происшествия. 25-летний пассажир Honda скончался позже в больнице. Травмирована женщина 63 лет из Suzuki.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

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Топ комментариев

antibacila

Цитаталивийские отряды получили через ОАЭ, которые легально купили комплекс у Россиикак я понимаю эту...

Nik3316

ОАЭ вообще то под полным потранажем США

Nik3316

ЦитатаОАЭ вообще то для неучей самостоятельная страна с громадным бюджетом. Она не входит в структуру...

Alhazred

Че с тебя взять, если ты Саудовскую Аравию с ОАЭ путаешь. )))
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