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Трехлетняя девочка погибла на пожаре в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК России по Забайкальскому краю

Трехлетняя девочка погибла в горящем доме в Забайкальском крае. Она была младшей из трех детей в семье, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

В четверг в 16.35 по местному времени (10.35 мск) на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в одном из сел Забайкалья горит жилой дом. К месту вызова выехали расчеты ПСЧ №16.

К моменту, когда пожарные прибыли на место, пламя полностью охватило дом изнутри. Ликвидировать пожар удалось за полчаса, но при осмотре дома спасатели обнаружили тело девочки, сообщило краевое ГУ МЧС.

По данным регионального СК, девочке было три года, это младший ребенок в многодетной семье. Тело девочки направили в бюро судмедэкспертизы, где специалисты установят точную причину смерти. В ведомстве возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи допрашивают родителей девочки и соседей.

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