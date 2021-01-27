ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом Путина»

Бесполетную зону в районе мыса Идокопас в районе Геленджика установили в интересах пограничной безопасности, сообщила Федеральная служба безопасности в ответ на журналистский запрос.

Приказ Минтранса об организации бесполетной зоны был подписан 24 июля прошлого года. Ее создание обусловлено возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных стран к территории погранзаставы пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Застава была открыта в октябре 2020 года, отмечается в сообщении. ФСБ подчеркнуло, что отряд занимается только защитой участка государственной границы. Кроме этого, нет запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас.

В свою очередь, Федеральная служба охраны сообщила, что у нее нет подведомственных объектов в районе Геленджика. ФСО не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что расследование оппозиционера Алексея Навального про «дворец Путина» в Геленджике является «враньем», а дворцом владеют один или несколько предпринимателей, разглашать имена которых было бы некорректно.