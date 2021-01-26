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Цех с газовыми баллонами вспыхнул в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Томской области

Цех по деревообработке загорелся в Томске во вторник, пожарные достали оттуда пять газовых баллонов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Металлический ангар загорелся на Иркутском тракте. В помещении располагался цех по деревообработке. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил ангар.

«Внутри было плотное задымление. Пожарными было эвакуировано пять газовых баллонов», – говорится в сообщении.

Пожар тушили полтора часа, в ликвидации поучаствовали более 20 человек и восемь единиц техники. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал.

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