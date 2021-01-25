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Туристам в Бурятии предложат свадьбы в юртах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Туристам, приехавшим в Бурятию зимой, предложат тур в Ацагатскую долину, где гости смогут научиться стрельбе из лука, узнают о местных легендах и сыграют свадьбу по бурятским традициям в юрте, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы республиканского Минтуризма.

С 6 февраля в Бурятии открываются чартерные рейсы из Москвы и Екатеринбурга. Базовые программы зимних туров включают: отдых на Байкале, прогулки по льду Байкала, катание на собачьих упряжках, экскурсии по Улан-Удэ, в Этнографический музей, Иволгинский дацан.

Также гостям предложат программу в Ацагатскую долину в этно-комплекс «Степной кочевник». Гостям проведут мастер классы по национальным играм, танцам, стрельбе из бурятского лука. Туристы смогут попробовать буузы, послушать о легендах и преданиях.

Гости почувствуют в шуточном обряде «Великолепное сватовство». Туристов оденут в бурятский костюм, заставят пройти жесткий настоящих бурятских свах, выпить за здоровье молодых и узнать о секретах кочевой семейной жизни.

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