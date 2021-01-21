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Ученые установили возраст древней крепости Пор-Бажын в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Por-Bajin Fortress Foundation / CC BY 4.0

Строительство крепости Пор-Бажын началось летом 777 года. Назначение ее было не фортификационное, как считалось ранее, а культовое — это был манихейский монастырь, говорится в сообщении Русского географического общества (РГО).

Пор-Бажын — развалины древней глинобитной крепости на острове в озере Тере-Холь в одном из самых труднодоступных районов Тува. Археолог Севьян Вайнштейн на рубеже 1950–60-х годов доказал, что крепость была построена в период третьего уйгурского каганата в VIII веке. Однако точной датировки памятника по данным раскопок установить не удалось.

Палеогеографы из МГУ имени Ломоносова и Института географии РАН выяснили точную дату с помощью новой модификации радиоуглеродного анализа.

В 2012 году вышла статья японских ученых, дотировавших годичные кольца 1800-летнего кедра и обнаружили всплеск содержания радиоуглерода в атмосфере в 775 году. Данное явление стали называть «событием Мияке» (по одного из ученых). Российские исследователи использовали это открытие. За помощью они обратились Гронингенский университет в Нидерландах. Туда отправили три спила лиственницы из стен Пор-Бажына.

Манихейский храм

Так был установлен не только год, но и сезон начала строительства — лето 777 года. Длилось строительство, по данным археологов, два летних сезона. А в 779 году случился государственный переворот.

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В 770-е годы у власти был правитель, по инициативе которого государство прошло через болезненную религиозную реформу — принятие манихейства. В 779 году случился антиманихейский переворот, в ходе которого правитель был убит. Сопоставление  исторического контекста и точной датировки строительства коренным образом изменило представление ученых о предназначении крепости.

Назначение комплекса было не оборонительным, как считалось ранее, а культовым: это был манихейский монастырь. Если монастырь был построен накануне переворота, то прежние правители им просто не успели воспользоваться, а новым он был уже не нужен — так объясняется главная загадка Пор-Бажына, отсутствие следов его использования, считают ученый.

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