Онлайн-сервис «Лицей» представил новинки для школьников

Образовательный онлайн-сервис «Лицей» представил обновления. Теперь школьники могут смотреть видеоуроки по всем дисциплинам, кроме физкультуры, а также отслеживать объем пройденного материала и эффективнее готовится к экзаменам с интерактивными тренажерами.

«Лицей» — онлайн-платформа для школьников, созданная Ростелекомом. Сервис помогает в освоении учебной программы и в подготовке к экзаменам. Здесь собраны уроки для учеников с 1 по 11 классы. Все материалы соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам.

Школьная программа «Лицея»

Ученики и родители теперь могут следить за прогрессом: сколько предметов, тем, уроков пройдено, и какой результат достигнут. Так, каждый школьный предмет разделен по темам. Например, «Русский язык» за 11 класс – на «лексические нормы», «грамматику», «синтаксис и пунктуацию» и другие.

В каждой теме в «Лицее» есть несколько уроков. А под названием каждой темы представлен индикатор, показывающий, сколько уроков по теме пройдено. Начинается он с 0% и заканчивается 100%.

Также в интерактивных тренажерах появились подсказки, благодаря которым можно повторно ответить на вопросы и закрепить знания. Если в тестах допущены ошибки, «Лицей» порекомендует темы, к которым нужно вернуться и повторить.

#Образование Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе

С помощью раздела «Избранное» можно сохранять понравившиеся уроки и возвращаться к их изучению в любое время. Для этого нужно нажать на иконку «Избранное». Она доступна на странице видеоурока.

В новом разделе «Учебник» появились конспекты всех уроков. Теперь ученики 5–11 классов смогут воспользоваться теоретическими материалами. Если ребенок хочет разобраться в темах русского языка, а посмотреть видеоуроки невозможно, то нужно зайти в «Учебник», выбрать нужный урок и прочитать конспект.

Кроме того, «Лицей» дополнился видеоуроками по всем предметам школьной программы, кроме физкультуры. Это русский язык, физика, математика, биология, химия, история, обществознание и другие.

Так, например, для учеников 10-11 классов разработаны дополнительные видеоуроки по теме Великой Отечественной войны. Эти знания необходимы сдающим ЕГЭ и ОГЭ. Магистр исторических наук Михаил Сычев рассказывает подписка сервиса о предпосылках Второй мировой, начале, коренном переломе и окончании Великой Ответственной.

Развивающие курсы «Лицея»

Большая коллекция развивающих курсов поможет ребенку и взрослому выучить английский, разобраться в робототехнике, виртуальной реальности, маркетинге и финансах.

Например, авторский курс «От нуля до Intermediate» поможет выучить английский язык без лишней теории. Там есть видеуроки и интерактивные тренажеры.

А «Основы финансовой грамотности» дадут понимание о том, как работают деньги и как регулируются финансовые потоки в государстве.

С курсом «Моя профессия» школьники смогут определиться с будущей специальностью. Эксперты объяснят ученику, как сделать выбор осознано, как понять какие профессии востребованы сейчас или будут пользоваться спросом в будущем. А еще о том, что нужно знать будущим программистам, маркетологам или дизайнерам.

Часть уроков «Лицея» доступны бесплатно всем желающим. Но это в основном демонстрационная часть. Для полного доступа нужно оформить подписку.

Сейчас подписку «Лицея» можно получить в Sibnet.Клубе. Постоянные посетители портала Sibnet.ru могут приобрести ее за накопленные бонусы. Их начисляют пользователям, зарегистрированным на портале. Бонусы можно заработать за посещение главной страницы, оценку новостей, за комментарии и добавление фото или видео. Подписка на «Лицей», обойдется в 300 бонусов.