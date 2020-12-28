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Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © athree23 / Pixabay License
Маркетологи востребованы практически во всех сферах — от торговли с прилавка до создания диджитал-продуктов. Как школьнику понять, что ему подойдет эта стезя и какие навыки стоит освоить уже сейчас, до поступления в вуз?

«Маркетинг нужен для того чтобы понять, где сейчас компания находится на рынке, какую миссию, ценности она несет, какие цели перед ней стоят, что делать, чтобы на этом рынке делать прорывы», — говорит директор по маркетингу бизнес-сегмента в Ростелеком Сергей Таболира в уроке образовательного онлайн-сервиса «Лицей».

Без маркетинга современная компания обречена, поэтому маркетологи востребованы во всех сферах экономики. Эксперт сравнил маркетинг с ветром, который дует в паруса компании, чтобы она двигалась вперед и обходила конкурентов.

Таболин отметил, что это одна из самых оплачиваемых и востребованных профессий, специалисты этой сферы получают на 20-30% больше среднего менеджмента в компании — бухгалтеров, юристов, IT.

После получения диплома маркетолог должен может искать вакансии с зарплатой свыше 60 тысяч рублей, а через год работы уже свыше 100 тысяч рублей. А если возглавить отдел в крупной компании, возможны заработки и свыше 900 тысяч рублей, поделился примером своего знакомого Таболин.

Что делает маркетолог на работе?

Маркетолог должен изучать потребности клиента, знать, как сформировать для него продукт, понимать, как его упаковать и уметь договориться с клиентом, чтобы он его купил. В соответствии с задачами существует несколько подразделений в отделе маркетинга.

Аналитики — изучают клиента, должны досконально его понимать. Сотрудники отдела по развитию продукта — уметь собрать продукт под конкретного клиента. Дизайнеры — креативно упаковывают продукт, в том числе концептуально, сделать его оригинальным.

Медиамаркетологи — продвигают продукт через каналы передачи информации. Сотрудники отдела событийного маркетинга — создают события вокруг продукта онлайн и офлайн, например, презентацию в кинотеатре или событие в соцсетях.

Поэтому, по словам Таболина, любой маркетолог должен обладать аналитическими способностями, уметь обрабатывать большие массивы данных. Он должен видеть на перспективу и говорить правду о ситуации в компании.

Также он должен уметь выстраивать общение с руководством, подчиненными и клиентами, взаимодействовать со всеми подразделениями компании — быть объединяющим фактором в компании, выстраивать для нее миссию. Еще одно умение — быть гибким к информации, уметь ее дробить и правильно обрабатывать.

Какое образование нужно маркетологу?

«Высшее образование необходимо. Это правильный научный подход к тому, что дальше развивать, понять свои hard skills (умения необходимые для данной работы)», — отметил Таболин.

При этом он предлагает учиться в вузе не на маркетолога, а выбрать сферу, в которой человек планирует работать маркетологом. Например, если он хочет быть маркетологом в нефтегазовой промышленности, то ему надо выбрать РГУ нефти и газа.

Тогда человек будет понимать всю специфику отрасли, ему будет легко находить общий язык с клиентами в этой отрасли. А навыки по маркетингу можно будет прокачать дополнительно.

Что изучать будущему маркетологу?

Школьник может познакомиться и научиться базовым основам маркетинга с помощью онлайн-курсов в интернете. Хорошим вариантом будет образование от образовательного онлайн-сервиса «Лицей».

В «Лицее» есть программа маркетинга, адаптированная под разные возраста — от 7 по 11 класс. Это интерактивные задания, видеоуроки, тесты, лекции.

Прохождение базового курса позволит понять, интересен ли маркетинг и какое его направление ближе. А значит, в очень правильный период, еще до поступления в вуз, станет понятно —  в изучение какой сферы нужно вкладывать время и силы.

В сервисе «Лицей» бесплатны демонстрационные уроки. Остальное доступно по подписке. В декабре подписку можно получить в подарок в новогодней онлайн-игре «Вопросы про». Достаточно ответить на несколько игровых вопросов, заработать за ответы баллы, а затем обменять их на подписку «Лицей плюс» в игровом магазине.

Активировать подписку можно в любой день до конца февраля 2021 года. Уроки и развивающие программы будут доступны месяц.

Кроме маркетинга «Лицей» познакомит и другими профессиями — программиста, дизайнера и т.д. Даст полезные знания по финансовой и цифровой грамотности. А также поможет по школьной программе — если какой-то предмет оказался трудным для понимания на уроках.

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