Житель Китая погиб при обрушении в тувинской шахте

Обвал произошел в новой шахте горного комбината «Лунсин» в Туве, гражданин Китая погиб, сообщает ГО и ЧС Республики.

В воскресенье утром произошло обрушение в шахте «Лунсин», эвакуировано 42 человека, но один человек — гражданин КНР погиб.

«Сеичас предстоит разобраться во всех технических деталях произошедшего, главное — обеспечить максимально безопасные условия труда. Жизнь людеи является главнои ценностью. Компания Лунсин провела огромную работу по строительству ГОКа, вводу второи очереди комбината. На этом производстве работают очень много наших земляков, более 700 человек», — написал в соцсетях глава Тувы Шолбан Кара-Оол.