Леня из «Ворониных» перешел в другой сериал на СТС

Актер Станислав Дужников, сыгравший Леню в «Ворониных», присоединился к сериалу «Ивановы-Ивановы», с ним вместе в проекте появится Андрей Леонов из «Папиных дочек», сообщила в пятницу пресс-служба канала СТС.

После смерти Бориса Клюева судьба сериала «Воронины» оказалась под вопросом. До сих пор неизвестно, получит ли он продолжение. Актер Станислав Дужников, сыгравший в нем одну из главных ролей, появится в новом сезоне рейтингового сериала СТС — «Ивановы-Ивановы». Он перевоплотится в нелюдимого родственника Ивановых, который приютит их на своей ферме.

Также к новому сезону присоединится Андрей Леонов, у которого после «Папиных дочек» не было масштабных ролей. В «Ивановых» он сыграет местного ветеринара. Спустя десять лет он вновь окажется в одном кадре с Лизой Арзамасовой (самый умные ребенок в «Папиных дочках»), сыгравшей девушку Вани Иванова.

В новых сериях Ивановы вызволяют Антона (Сергей Бурунов) из тюрьмы, продав единственный дом. Чтобы семья не осталась на улице, Антон перевозит всех к угрюмому брату, фермеру Боре (Дужников), который соперничает с упрямой соседкой (Светлана Колпакова) и местной бизнесвумен Симоной (Карина Разумовская). Тем временем Леха (Михаил Трухин) пытается вернуть Лиду (Анну Уколову), после развода встретившую ухажера в лице интеллигентного ветеринара (Леонов), а Полина (Александра Флоринская) познает азы сельского бизнеса.

Пятый сезон сериала «Ивановы-Ивановы» выйдет 25 января на СТС. Новые серии будут показывать традиционно с понедельника по четверг в 19.00.