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Число смертей от COVID-19 на Алтае перевалило за тысячу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Больше тысячи человек умерли от коронавируса в Алтайском крае с начала пандемии, общее число заболевших достигло 35 752 человека, сообщает правительство региона.

Уточняется, что за весь период пандемии в крае скончалось 1714 человек: 1007 случаев смерти – от коронавирусной инфекции, 707 – от иных причин. При этом за прошедшие сутки скончалось 11 человек, в семи случаях смерть наступила от COVID-19, в четырех случаях – от иных причин.

В медучреждениях края развернуто 3813 коек. К кислороду имеют подключение 2299 коек, 433 – с аппаратами искусственной вентиляции легких. Количество резервных коек – 1021.

В оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 отметили, что 38 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 904 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Тема: Распространение коронавируса
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