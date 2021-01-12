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Эксперты назвали причину смерти троих после схода лавины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Причиной смерти мужчины, женщины и ребенка после схода лавины в Норильске стало переохлаждение, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Лавина сошла на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске в субботу в 00.30 по местному времени (пятница, 20.30 мск). Под лавиной оказалась семья из четырех человек. Они отдыхали в домике под горой. Мать, отца и полуторогодовалого сына нашли мертвыми. Выжил только 14-летний подросток. Он находится в больнице.

«По предварительной информации судебно-медицинских экспертов, (мужчина, женщина и ребенок) скончались от переохлаждения», — говорится в сообщении.

#Природа
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Строения, засыпанные снежной лавиной, не относятся к горнолыжному комплексу «Гора Отдельная», а построены гражданами, вступившими в «Ассоциацию по организации отдыха любителей горнолыжного спорта», на земле, выделенной им в аренду администрацией Норильска.

Дом, в котором находилась семья, погибшая в результате схода лавины, построен главой семьи самовольно без каких-либо разрешительных документов. Он много лет работал на горнолыжном комплексе, в октябре 2020 года заключил договор субаренды горнолыжной базы и с того момента занимался подготовкой склона и канатной дороги к введению в эксплуатацию.

Следователи допросили около 30 свидетелей и очевидцев, провели обыски и выемки в нескольких подразделениях администрации Норильска, у арендатора земельного участка, передавшего данную территорию в субаренду, в Норильском подразделении Ростехнадзора.

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