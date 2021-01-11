Оказавшиеся на пути лавины дома в Норильске построили без разрешений

Дома, которые использовались для отдыха в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске, где из-за схода лавины погибли три человека, построили без разрешений, сообщил представитель прокуратуры края.

Лавина сошла на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске в субботу в 00.30 по местному времени (пятница, 20.30 мск). Под лавиной оказалась семья из четырех человек. Они отдыхали в домике под горой. Мать, отца и полуторогодовалого сына нашли мертвыми. Выжил только 14-летний подросток. Он находится в больнице.

«Разрешения на возведение строений в районе горнолыжной базы "Гора Отдельная" не выдавалось. Также не было соответствующего разрешения на выделение земельных участков под строительство данных объектов», — сказал представитель прокуратуры Красноярского края «Интерфаксу».

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Он добавил, что данные нарушения стали первыми результатами проверки, которую проводит прокуратура.

Один из владельцев домов в этом районе рассказала местным СМИ, что земля там находится в аренде у Ассоциации «Гора Отдельная», и любой может поставить домик для отдыха. Разрешение якобы не нужно из-за временности этих строений.

В ассоциации примерно 200 членов, которые платят взносы, у них зарегистрированы улицы и номера домов. У большинства — дома из металлических контейнеров, а погибший Влад Попов недавно построил дом из деревянного бруса.