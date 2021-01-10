Сколько жертв на счету снежных лавин в Сибири?

Представители МЧС рассказали, какие территории Сибири наиболее лавиноопасны, и вспомнили громкие происшествия последних лет. А также дали советы — что поможет спастись в случае встречи со снежной стихией.

Лавины случаются в первую очередь в горах. В Сибири это республики Алтай, Тыва, Бурятия, Красноярский край и частично Кемеровская область. Во всех этих территориях пролегают популярные туристические маршруты.

В ночь на субботу, 9 января лавина сошла горнолыжный комплекс в Норильске Красноярского края, погибли три человека. Это очень нетипичное ЧП для Сибири. Представители региональных МЧС не смогли припомнить «свежих» случаев, когда лавины сходили бы на поселения или туристические базы. Жертвами стихии последние годы становились путешествующие туристы.

«Чаще всего люди попадают под лавины именно на маршрутах, когда туристы отправляются в путь, проигнорировав предупреждения об ухудшении погоды, либо когда эта погода быстро и непредсказуемо меняется», – сказал представитель МЧС по Республике Алтай.

Собеседник подчеркнул, что огромное значение имеет подготовка туристов – неопытный человек легко может сам спровоцировать сход лавины.

За последние годы наибольшее число гибелей людей под лавинами приходится именно на Республику Алтай. «Где Северо-Чуйский хребет, Актру – одно из наиболее популярных направлений. Причем идут туда зачастую совершенно неподготовленные люди, не рассчитывающие собственные силы, не представляющие сложности маршрута», – подчеркнул замначальника пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Артем Щербаков .

Он напомнил, что предварительная регистрация группы при отправке на сложный маршрут – вовсе не формальность. В этом случае туристы получат предварительные инструкции, а в случае ЧС помощь придет значительно быстрее – спасатели уже будут знать, где их искать, и как быстрее до них добраться.

«Случается, неподготовленные люди выбирают крайне сложный маршрут, потому что им хочется экстрима. Им предварительно расскажут о рисках, которые могут поджидать на пути, доведут прогноз погоды. Погода в последние года у нас меняется крайне часто, и это нельзя сбрасывать со счетов. От наиболее опасных маршрутов, безусловно, попытаются отговорить. Но вы ведь понимаете, приказывать мы никому не можем», – добавил собеседник.

Опытные альпинисты, экологи и охотники

Один из последних случаев, когда сход лавины закончился трагедией, произошел в начале мая 2019 года в районе Южно-Чуйского хребта в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Под снежную стихию попали девять туристов из Новосибирской области, семь из них погибли.

Все были довольно опытными альпинистами, но пренебрегли предостережением о ухудшающейся погоде. Кроме того, именно в день трагедии в районе Южно-Чуйского хребта произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла. Достоверно неизвестно, что могло стать причиной схода лавины. Тогда выжили лишь две участницы группы, которые и сообщили спасателям о произошедшем.

#Происшествия Семь смертей: беспечность или роковая лавина?

В июле прошлого года двое туристов попали под лавину в районе вершины ДВС Северо-Чуйского хребта (высота 3690 м), один из них погиб, второй отделался травмами.

А в феврале прошлого года в урочище Собачье Усть-Коксинского района республики лавина накрыла местного охотника. Его тело искали около недели.

А совсем недавно – в октябре 2020 года под лавину угодили экологи, пересчитывающие козерогов в высокогорьях республики. Тогда погибли двое – местный житель Ырыспай Токтошев, помогавший в подсчетах, и зампредседателя охоткомитета региона Юрий Михайлов.

Любители экстрема и дети

В январе 2018 года лавина сошла в Орджоникидзевском районе в Хакасии. Тогда МЧС региона сообщало, что из незарегистрированной группы из 10 человек погибли двое. Сред участников были жители Красноярского края и Тюменской области, приехавшие покататься на своих снегоходах. Под сошедшую лавину попали семеро, пять смогли выбраться сами, а мужчины 35 и 42 лет погибли.

В марте 2017 года под снежную лавину на горе Мамай в Кабанском районе Бурятии под лавину попали четверо туристов, один из них, оказавшийся гражданином Франции, погиб. У спасателей они не регистрировались, после несчастного случая выжившие сами спустились с горы. В то время обстановка в горах также была лавиноопасной.

2016 год в Бурятии также не обошелся без трагедий. В середине апреля лавина сошла в районе Икатского хребта на территории Джергинского заповедника Курумканского района республики, погибли двое туристов из Иркутска. Всего в группе было шесть человек, четверо выбрались из-под снега самостоятельно.

В начале марте в регионе сошли сразу три лавины. 2 марта в Окинском районе под лавину попала группа москвичей, один из них погиб. На следующий день трагедия произошла на перевале Аршанский, там под снежным завалом оказались два туриста из Нижнего Новгорода, один из них погиб. А вечером того же дня под лавиной погиб рабочий одной из нефритодобывающих компаний.

Спасательная операция, как это часто случается в горах зимой, осложнялась сильным ветром и снегопадом. Практически по всему движению маршрута спасатели встречали завалы, наледи. Они передвигались на снегоходах, но большую часть пути им приходилось идти пешком.

В Туве в марте 2013 года под лавину угодили подростки. Это произошло недалеко от села Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района на горе Ак-Баштыг. Под снежной массой оказались семь ребят. Один из них смог выбраться и сообщить о произошедшем, однако шестеро погибли. Среди погибших были трое учеников 11 класса, один девятиклассник и один семиклассник, а также 18-летний юноша. Все молодые люди были спортсменами.