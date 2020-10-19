Сотрудники Охоткомитета на Алтае погибли под лавиной

Двое работников Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай пропали во время учета козерога в горах. Они попали под лавину.

Вечером в пятницу мужчины не вышли на место встречи с основной группой, их начали искать. Поиски проводились в районе Тархатинского озера.

По данным СУ СК региона, во время поисков на территории Кош-Агачского района обнаружено тело, предположительно, одного из пропавших без вести, погибшего при сходе снежной лавины. Местонахождения второго до сих пор неизвестно.

Как сообщил Sibnet.ru источник, знакомый с ситуацией, найдено тело зампредседателя комитета Юрия Михайлова. Его доставят в Горно-Алтайск для опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи организовали доследственную проверку произошедшего. Поиски второго сотрудника комитета продолжаются.