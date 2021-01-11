Европейское СМИ восхитилось зимними купаниями русских в Байкале

Журналисты Euronews опубликовали видео в рубрике «No Comment», где сибирские «моржи» купаются в ледяном Байкале зимой, и назвали русских «бесстрашными».

«Это бесстрашные русские, которые не боятся окунуться в озеро Байкал в Сибири во время празднования Нового года», — говориться в описании к видео Euronews.

Корреспонденты передали, что около дюжины человек купались в озере, когда температура воздуха стремилась к 35 градусом мороза. Издание пояснило, что пловцы пробегают несколько километров по заснеженному лесу в купальниках и праздничных костюмах, а затем окунаются в самое большое в мире пресноводное озеро.

Купальщиками, которые удивили европейцев, оказались иркутские моржи-любители, которые 31 декабря провожали старый год. Для них — это добрая традиция.