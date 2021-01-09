Нашли тело последнего пропавшего под лавиной в Норильске

Спасатели нашли последнего пропавшего после схода лавины на горнолыжном комплексе в Норильске — мужчина погиб, сообщила СУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

В субботу в 00.30 сошла лавина на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах Норильска Красноярского края. Она засыпала четыре домика, где находились люди, по данным СК.

Живым нашли 14-летнего подростка, его доставили в больницу. Затем обнаружили тело 38-летней женщины и полуторогодовалого ребенка. По данным волонтера Максима Инихова, в заваленном лавиной домике отдыхали директор канатной дороги Влад Попов вместе с семьей.

«Нашли тело мужчины», — сообщила представитель ведомства.