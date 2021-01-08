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Трамп обсудил с советниками возможность помиловать самого себя

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Действующий президент США Дональд Трамп обсудил со своим окружением возможность того, что он до ухода со своего поста объявит о помиловании в превентивном порядке себя самого, об этом американским СМИ рассказали источники в Белом доме.

«Трамп давал понять помощникам, что хочет помиловать себя в последние дни президентского срока», — приводит ТАСС материал The New York Times.

Издание отмечает, что Трамп в нескольких беседах после дня выборов 3 ноября 2020 года отмечал, что рассматривает такую возможность. Он якобы выражал уверенность в том, что обладает соответствующими полномочиями и интересовался мнением помощников относительно того, следует ли ему поступить таким образом.

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Издание констатирует, что ранее ни один президент США не объявлял о собственном помиловании. По оценке газеты, это создаст «опасный прецедент». В публикации констатируется, что президентское помилование распространяется только на те преступления, в которых человека обвинили федеральные власти страны, а не власти штатов.

Ранее телеканал CNN сообщал, что республиканец обсуждал с помощниками возможность в превентивном порядке помиловать свою дочь Иванку и ее супруга Джареда Кушнера, являющихся его советниками, а также ряд других людей. Отмечалось, что американский лидер опасается того, что он и его приближенные могут подвергнуться преследованиям при правлении Джо Байдене.

Тема: Выборы президента США
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Топ комментариев

Alaxel

И где, она, свобода? Мечта не сбывшаяся... Символ Америки похоже, придется демонтировать... Мистер, great_america,...

Alhazred

Демократия и свобода слова во всей красе)))

лачинов

Нормально так. Это в Белоруссии "мирные граждане", "злобный режим" и его "прислужники", а это образец...

skalka136

а с чего он решил, что американский флот доминирующий в мире ?

Е. Рудаков

Вашингтон даже негров у себя в стране остановить не в состоянии