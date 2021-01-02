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Дед Мороз проедет по Омску на «поющем» микроавтобусе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Дед Мороз проедет на передвижной усадьбе по Омску, размещенной в микроавтобусе. Путешествие праздничного персонажа сопроводят песнями, сообщила пресс-служба мэрии.

Празднично украшенный музыкальный микроавтобус начнет курсировать по Омску с субботы. Это мобильная Усадьба Деда Мороза, ога проедет по основным магистралям всех пяти административных округов.

«В связи с эпидемиологической обстановкой нам пришлось отказаться от массовых мероприятий, но мы приготовили для горожан новый проект — мобильную усадьбу Деда Мороза. Отмечу, что новогодний автобус совсем не похож на ДедМоробус, который курсировал перед праздниками в прошлом году», — сообщил и.о. директора департамента культуры мэрии Олег Федоренко.

Внешний вид и интерьер транспортного средства дизайнеры разработали специально к омским новогодним праздникам, они не имеют аналогов в других городах. Музыкальный репертуар мобильной усадьбы Деда Мороза будет включать несколько десятков популярных новогодних песен.

Музыкальный автобус горожане смогут встретить на улицах города и остановочны

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