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Эксклюзивно в Wink: фильм «Комета Галлея» вышел в онлайн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Комета Галлея»

Новогодняя российская мелодрама 2020 года «Комета Галлея» эксклюзивно появилась в онлайн-кинотеатере Wink. Теперь фильм можно посмотреть онлайн или на телевизоре, и в хорошем качестве. Это история о физике-астрономе, которому суждено в канун Нового года изменить жизни нескольких людей.

По сюжету «Кометы Галлеи», 34-летний физик-астроном Игнат Галлей, увлеченный звездами и работой в горной обсерватории, летит в столицу оформлять развод. В Москве при необычных обстоятельствах Игнат встречает загадочную девушку Таисию Артемьеву и знакомится со всей ее семьей: мамой Юлей, сестрой Дусей и интеллигентной чудаковатой бабушкой Янгой Львовной.

Эта встреча переворачивает все с ног наголову в жизни астронома. А в канун Нового года Игнату предстоит принять важное решение, которое изменит не только его жизнь, но и его новых знакомых.

В фильме режиссера Милены Фадеевой по-настоящему звездный состав. Роль Игната Галлея исполнил актер Антон Шагин («Стиляги», «Союз спасения»). В роли Таисии Артемьевой — Анна Чиповская. Ее маму и бабушку сыграли Анна Михалкова и Лия Ахеджакова, а сестру — Софья Лукьянова. Второстепенную, но важную роль в фильме исполнил актер Павел Прилучный.

 «Комета Галлея» вышла в прокат 3 декабря, а уже сейчас ее можно посмотреть эксклюзивно в Wink.

Wink — это видеосервис, объединяющий онлайн-кинотеатр и телевидение. Работает через приложения на телевизорах, смартфонах, приставках и в веб-версии для ПК. Всегда бесплатны 20 федеральных телеканалов и часть киноколлекции. Остальное подключается через подписки или по специальным промокодам.

Сейчас  промокод на пакет «Новогодний» (120 телеканалов, 30 тысяч фильмов и сериалов) можно подключить по подарочному промокоду. Пакет будет доступен 30 дней с момента активации.

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