СО РАН создаст огромный модуль для термоядерного реактора

Ученые ИЯФ СО РАН создадут огромный модуль из керамических кубиков, который будет сдерживать высокую температуру и радиацию термоядерного реактора ИТЭР.

Международный экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР будет включать в себя множество элементов, в том числе – различные системы диагностики, которые позволят контролировать параметры плазмы во время работы реактора.

Все эти системы необходимо собрать в специальные модули — порт-плаги, которые в дальнейшем будут размещены по всему периметру установки. Эти огромные конструкции весом около 45 тонн будут защищать оборудование от потока нейтронов и снижать радиационный фон в зонах, где будут работать специалисты.

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Температура плазмы в термоядерном реакторе составит 100 миллиона градусов, к тому же плазма будет излучать нейтроны. Порт-плаги будут состоять из керамических кубиков на основе карбида бора. Только он способен поглотить нейтроны и выдержать такие высокие температуры.

«Была проведена колоссальная научно-исследовательская работа, которая доказала, что такая защита годится для ИТЭР. Никто в мире не смог это доказать, кроме ИЯФ. Это разработка Новосибирского завода НЭВЗ-Керамикс. Стоимость одного кубика сто долларов, таких деталей понадобятся десятки тысяч» — цитирует «Наука в Сибири» советника дирекции ИЯФ СО РАН Александра Бурдакова.

ИЯФ СО РАН отвечает за изготовление четырех порт-плагов. Запуск реактора и получение на нем первой плазмы запланированы на 2025 год, и ученым предстоит работать в напряженном графике, чтобы успеть изготовить первый порт-плаг.