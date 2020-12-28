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Врачи рассказали о «тайной жизни» новогодних салатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © N509FZ / CC-BY-SA-4.0

Салаты — одно из самых популярных блюд на новогоднем столе, но при неправильном хранении в них может завестись «тайная жизнь», опасная для человека, сообщил центр гигиены и эпидемиологии Бурятии.

«Разнообразие рецептов позволяет сделать праздничное меню для семьи и гостей вкусным и нарядным. Но любой салат — благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины», — прокомментировала пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Неправильно хранящийся салат может стать причиной тяжелого пищевого отравления. В них перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому его срок годности будет зависеть от рецепта.

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А еще салаты на новогоднем столе россияне щедро заправляют майонезом, что это ускоряет процессы размножения микробов. 

Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам. Их рекомендуют хранить в холодильнике при температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов.

Поэтому салаты из сырых овощей или фруктов, закуски с мясом или вареными овощами могут храниться 18 часов, после заправки — только 12. Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц — только 6 часов. Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов. 

Самые стойкие — это салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей. Они могут продержаться 36 часов.

Фото: © пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии

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