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Новые детективы: как читать бесплатно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sammy-Williams / Pixabay License
Детективный жанр — один из самых популярных у читателей. Классические, мистические, нетривиальные сюжеты представлены в книгах авторов со всего мира в подборке «ЛитРес», и прочесть их можно бесплатно.

Ростелеком в партнерстве с «ЛитРес» дарит доступ к 180 тысячам электронных книг и к 40 тысячам аудиокниг. Подписку «Премиум» бесплатно могут получить участники новогодней онлайн-игре «Вопросы про...». Достаточно набрать баллы за  верные ответы на вопросы, а затем обменять их на подарок в игровом магазине.

Новинки детективов на «ЛитРес»

«Дурная кровь» Роберта Гэлбрейта. Под псевдонимом Гэлбрейта пишет книги Джоан Роулинг. Это пятая книга остросюжетного цикла о сыщике Корморане Страйке. На этот раз он отправляется в Корнуолл, к тете Джоан. В пабе он встречает местную жительницу, рассказавшую историю о пропаже матери в 1974 году. Разговор в пабе приведет его к расследованию давно забытого дела, но не менее опасного дела.

«Королевство» от мастера детектива Ю Несбё . В норвежский городок в горах к Рою приезжает младший брат. Дерзкий, веселый, успешный, с красавицей женой и грандиозными планами. Но так ли прост приехавший родственник, какие тайны он скрывает, не придется ли Рою в конце концов выбирать между правдой и семьей?

«Восьмая личность» Максин Мей-Фан Чана. Книга для любителей психологического детектива. Главная героиня Алекса Ву страдает множественным расстройством личности. Она — и девятилетняя девочка, и подросток-тусовщица, и состоятельная взрослая женщина. Ей приходится спасать подругу, бросив вызов лондонской мафии. На выручку приходят все скрытые от чужих глаз личности героини.

«Безупречная репутация» от королевы российского детектива Александры Марининой. В книге читатель вновь встретится с полюбившейся многим Настей Каменской. К ней обратится писатель, чьи книги никогда не выходили большим тиражом. Его произведениями заинтересовалась киностудия, и внезапно отказалась от сделки. В этой книге сыщик Каменская сама станет главным подозреваемым в убийстве.

«Пробуждение куклы» от Лены Обуховой. Если читатель не знает, что ему больше нравится — мистика или детектив, эта книга для него. Молодой человек и девушка захотели прогуляться ночью по заброшенному детскому лагерю. Ходят легенды, что в подвале лагеря когда-то нашли обезображенные тела детей, а теперь зло вновь вышло наружу. Молодым людям придется выйти на след хитрого и опасного охотника.

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