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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

МВД создаст в России киберполицию

Источник:
YouTube
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение создать в структуре министерства киберполицию. Такая необходимость возникла из-за цифровизации общества.

Заместитель главы МВД Игорь Зубов пояснил, что в последнее время цифровая преступность многократно выросла. Это связано с проникновением новых технологий в повседневную жизнь, а также изоляцией из-за пандемии, которая усилила интерес людей к интернету.

По словам Зубова, общество и молодежь испытывают «огромнейшее информационное давление деструктивного плана», а граждане черпают из интернета разные знания, в том числе криминального плана.

Пока неизвестно, чем именно будет заниматься киберполиция и в каком виде она будет сформирована. По оценке заместителя главы МВД, ее формирование потребует много времени, денег и изменения квалификации сотрудников полиции.

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Топ комментариев

лачинов

И кто же у нас рулил в РАО ЕЭС? Не тот ли кто потом нанотехнологии на невиданную высоту поднял?Надеюсь...

Alexander222

красавец...раздробил единую энергосистему на много организаций и все расходы по их содержанию заложил...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

Drronum

Уральские горы видимо дальше не пропускают заморозку))))

fenimor

я думаю, просто надо было воровать поменьше, а работать побольше