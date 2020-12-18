МВД создаст в России киберполицию

Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение создать в структуре министерства киберполицию. Такая необходимость возникла из-за цифровизации общества.

Заместитель главы МВД Игорь Зубов пояснил, что в последнее время цифровая преступность многократно выросла. Это связано с проникновением новых технологий в повседневную жизнь, а также изоляцией из-за пандемии, которая усилила интерес людей к интернету.

По словам Зубова, общество и молодежь испытывают «огромнейшее информационное давление деструктивного плана», а граждане черпают из интернета разные знания, в том числе криминального плана.

Пока неизвестно, чем именно будет заниматься киберполиция и в каком виде она будет сформирована. По оценке заместителя главы МВД, ее формирование потребует много времени, денег и изменения квалификации сотрудников полиции.