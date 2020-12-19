Лучшие фильмы для новогоднего настроения

Пушистый снег, нарядная елка, звон бокалов и ожидание чуда — все это есть в новогодних фильмах. В топе собраны самые романтичные и веселые картины, способные передать зрителю настоящее новогоднее настроение.

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«Реальная любовь». 2003 год, режиссер: Ричард Кёртис, 16+

«Пережить Рождество». 2004 год, режиссер: Майк Митчелл, 12+

«Интуиция». 2001 год, режиссер: Питер Челсом, 12+

«Отпуск по обмену». 2006 год, режиссер: Ненси Майерс, 16+

«Рождество на двоих». 2019 год, режиссер: Пол Фиг, 16+

«Пока ты спал». 1995 год, режиссер: Джон Тёртлтауб, 12+

«Декретный отрыв». 2020 год, режиссер: Рууд Шуурман, 16+

«Реальная любовь»

В ролях: Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Фёрт, Алан Рикман, Кира Найтли, Мартина МакКачон.

Сюжет состоит из девяти параллельно развивающихся историй. В фильме есть любовный треугольник, история семейной пары, запретная любовь премьер-министра и его секретаря из низов.

Персонажи в фильме существуют отдельно друг от друга, но в определенные моменты их судьбы переплетаются. Каждая новелла подкреплена особой праздничной атмосферой, благодаря специально созданной для картины песне «Christmas is All Around».

Шуточная песенка «Christmas is All Around», звучащая на протяжении всей картины, была действительно выпущена отдельным синглом, однако большого успеха (в отличие от фильма) не сыскала. Эта композиция стала кавер-версией к хиту группы Wet Wet Wet 1994 года, возглавлявшему хит-парад Британии на протяжении 15 недель.

«Пережить Рождество»

В ролях: Бен Аффлек, Джеймс Гандольфини, Кристина Эпплгейт, Кэтрин О'Хара, Джош Цуккерман, Билл Мэйси.

В центре сюжета богач Дрю Лэтам. Рутинная жизнь приводит его на Рождество в пригородный дом своего детства. И даже тот факт, что дом заселен теперь другими людьми, не может испортить Дрю настроение. За солидное вознаграждение он предлагает семейке Валко на время стать его родней, и сам мечтает отметить праздник в их кругу. Но не все его «родственники» рады деньгам.

Фото: © кадр из фильма «Пережить Рождество»

Фильм снимался без полноценного сценария, и на площадке постоянно кипели споры о том, как должен выглядеть тот или другой фрагмент. Поэтому большая часть картины — актерские импровизации.

«Интуиция»

В ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен, Бриджет Мойнэхэн.

Фильм «Интуиция» — настоящая сказка про влюбленных. В один суматошный предрождественский день, посреди нью-йоркской толпы, Джонатан встретил Сару. Оба понимают, что их неодолимо тянет друг к другу. Герои решают проверить судьбу: он пишет свой телефон на банкноте, она — в книге. Купюру разменивают, а книгу сдают букинисту. Джонатан и Сара уверены, что скоро увидятся вновь. Но судьба распоряжается иначе.

Изначально между первой и второй встречами Джонатана и Сары предполагалось сделать перерыв в 12-15 лет. Но создатели фильма решили, что убедительно сыграть двадцатилетних героев актеры не смогут. К тому же по отснятому материалу было непонятно, что первая встреча состоялась в конце 1980-х. Ленту пришлось перемонтировать и по сюжету герои вновь встречаются через семь лет.

«Отпуск по обмену»

В ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк, Илай Уоллак, Руфус Сьюэлл.

У двух совершенно противоположных женщин одна проблема — они расстаются со своими возлюбленными. Айрис Симпкинс из английской провинции и Аманда Вудс из Южной Калифорнии решают обменяться домами, чтобы в одиночестве встретить Новый год. Но в новой атмосфере их жизни резко меняются.

Фото: © кадр из фильма «Отпуск по обмену»

В фильме полно рождественской атрибутики — музыка, праздничные лакомства, уютные дома, украшенные к празднику. А еще в «Отпуске по обмену» много отсылок в другим фильм и музыкантам. Например, героиня Кэмерон Диаз, приехав в дом по обмену, с бокалом в руке исполняет песню американской рок-группы The Killers «Mr. Brightside».

«Рождество на двоих»

В ролях: Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Мишель Йео, Эмма Томпсон, Ребекка Рут, Лидия Леонард.

Главная героиня фильма Кейт работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но всё меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом.

Героиня Эмилии Кларк по сюжету мечтает стать певицей. А фильм основан на одноимённой песне (1984) британского поп-дуэта Wham! (1982-1986), написанной его участником Джорджем Майклом.

«Пока ты спал»

В ролях: Сандра Буллок, Билл Пуллман, Питер Галлахер, Питер Бойл, Джек Уорден, Глинис Джонс.

Застенчивость мешает одинокой Люси познакомиться с мужчиной своей мечты, которого она видит каждое утро. Все меняется, когда девушка спасает незнакомцу жизнь. Пока Питер лежит в больнице без сознания, семья по ошибке принимает ее за невесту молодого человека. Люси придется выбирать между волшебной сказкой и реальной любовью.

Фото: © кадр из фильма «Пока ты спал»

Оригинальный сценарий был о женщине, которая находится в коме, и мужчине, выдающего себя за ее жениха. Многие из руководителей студии считали это слишком жестоким, но кто-то предложил поменять роли. Как только сценарий был переписан, фильм подхватила компания Hollywood Pictures.

«Декретный отрыв»

В ролях: Барбара Слусен, Ян Коейман, Санне Лангелаар, Йелле де Йонг, Рени Фоккер.

В центре сюжета молодая женщина Ирис. У нее успешная карьера на телевидении, привлекательный парень, долгожданный ребёнок. Но прямо в роддоме возлюбленный ее бросает. Новоиспеченная мама в шоке, но намерена и впредь брать от жизни всё. Пока малыш с няней, Ирис превращает декретный отпуск в настоящий отрыв.

В фильме многие ситуации показаны с разных сторон, и от угла обзора зависит очень многое. Всю картину героиня, как на американских горках, мчится от падения к взлету и обратно. От этого до конца непонятно, с чем героиня останется в финале.