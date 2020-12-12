Республика Алтай объявила 31 декабря выходным днем

Республика Алтай подхватила эстафету ряда регионов России – здесь работодателям рекомендовали сделать 31 декабря выходным днем, сообщает правительство региона в своих аккаунтах в социальных сетях.

При этом рабочий день предложено перенести на субботу, 26 декабря. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Хорохордин.

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В сибирских регионах соответствующие решения приняты также в Томской области и Туве.

Выходные и праздничные дни в России регламентируются Трудовым кодексом и производственным календарем. В текущем году, согласно им, 31 декабря – это рабочий день. Поэтому коммерческие компании могут принять решение о введении выходного дня только на свое усмотрение, исходя из особенностей работы предприятия.