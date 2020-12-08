Депутаты придумали, как сделать 31 декабря всегда выходным

Депутаты фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесут в Госдуму законопроект о нерабочего дня с 8 января на 31 декабря, сообщил один из авторов законопроекта Ярослав Нилов в Telegram.

«Предлагается внести изменение в часть первую статьи 112 ТК РФ, согласно которому новогодние каникулы включают 1, 2, 3, 4, 5, 6 января и 31 декабря», — говорится в пояснительной записке.

Авторы предлагают исключить из каникул 8 января, но общая продолжительность их не уменьшится. Так 31 декабря в 2022 и 2023 годах выпадает на выходные, то вступление в силу законопроекта предполагается с 1 января 2024 года.

«Нашли, пожалуй, компромиссное решение. Должно устроить даже самых непримиримых критиков инициативы сделать 31 декабря выходным постоянно и согласно норме закона, не дожидаясь, пока правительство изволит когда-либо снова воспользоваться собственными полномочиями по корректировке календаря», — написал Нилов.

31 декабря будет выходным в 2021 году, согласно постановлению правительства. 31 декабря 2020 года — официально рабочий день, но власти регионов могут объявить его нерабочим.