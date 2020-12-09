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Der Spiegel написал о мастерстве пилотов при аварии с Ан-124 в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Западно-Сибирское следственное управление на транспорте

Немецкое издание Der Spiegel написало материал о жесткой посадке самолета Ан-124 «Руслан» в Толмачево. Экипаж сумел посадить 250-тонную машину при отказавшем двигателе и отключенном энергоснабжении, отметил корреспондент Кристофер Зайдлер.

В ноябре самолет Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» вылетел в Вену из новосибирского аэропорта Толмачево. После взлета экипаж заметил, что с их машиной происходит что-то неладное. На высоте 300 метров раздался грохот в одном из двух двигателей на левом борту.

«Осколки разрушившегося двигателя пробили фюзеляж и крыло. Электрокабели были перерублены, энергоснабжение судна отключилось. Ни один механизм в кабинете пилотов, в том числе система коммуникации с диспетчерами, больше не работал. Тем не менее экипажу удалось вновь выпустить шасси и вернуться в аэропорт», — цитирует ИноСМИ Зайдлера.

Общий вес самолет — 250 тонн. Экипаж во главе с капитаном Евгением Соловьевым, несмотря на аварийную ситуацию, смог посадить лайнер на взлетно-посадочную полосу. 

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При посадке пилоты не смогли включить механизм реверсирования тяги для торможения машины, и она выехала приблизительно на 200 метров на пределы посадочной полосы. Но никто из 14 человек, находившихся на борту, не пострадал. 

Обстоятельства, приведшие к катастрофе, еще расследуются. Но в компании «Волга-Днепр» приняли решение, что до выяснения причин аварии весь флот Ан-124 будет оставаться на земле.

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