Могучая ракета «Ангара»: полетим на Луну и не только

Россия уже многие десятилетия использует для полетов в космос советские ракеты-носители «Союз» и «Протон». Они надежны, но устарели морально и технически. На смену разработано семейство ракет «Ангара». В чем их достоинство?

В ближайшие дни с космодрома Плесецк стартует тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5». Это будет третий (после долгого перерыва) испытательный запуск ракеты нового поколения. Первые два старта состоялись еще в 2014 году. Разрабатывается семейство уже 25 лет.

Особенность семейства ракет «Ангара» — модульность. «Такая конструкция дает возможность собирать ракеты любой конфигурации. На базе универсальных модулей можно конструировать широкий модельный ряд "Ангары", начиная от легких ракет и заканчивая тяжелым классом, например, конфигурации "5В" для полетов к Луне и планетам Солнечной системы», — сказал в интервью «Интерфаксу» генеральный конструктор КБ «Салют» Сергей Кузнецов.

По его убеждению, «Ангара» будет поддерживать отечественную спутниковую группировку в достойном состоянии. Вторая задача новых ракет — достойное присутствие России на международном коммерческом рынке пусковых услуг. И все же важнейшим считается научно-исследовательское направление. «Это и освоение Луны, и полеты к другим планетам, и исследование Галактики», — уточнил генеральный конструктор.

Сейчас активно разрабатываются две основных модели: тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» и ракета-носитель легкого класса — «Ангара 1.2». Первая имеет большой коммерческий потенциал в сегменте вывода на орбиту геостационарных спутников. Вторая будет востребована на рынке низкоорбитальных систем спутниковой связи.

Конкуренция с Илоном Маском

Кузнецов считает, что есть все основания говорить о способности «Ангары» конкурировать с ракетой Falcon 9, разработанной компанией SpaceX Илона Маска.

«Когда Falcon 9 выходила на рынок, ее считали абсолютно неконкурентной даже по сравнению с предыдущей нашей ракетой "Протон", которой первая проигрывала практически по всем показателям, в том числе и по цене. Но, как и в данный момент с "Ангарой", те Falcon были опытными машинами, на которых SpaceX отрабатывал технологии, доказывал правильность примененных решений, показывал свой товар лицом», — отметил глава КБ «Салют».

Постепенно, шаг за шагом, оптимизируя технологию производства, Falcon смог опуститься по себестоимости даже чуть ниже «Протона». «Чтобы закрепиться на рынке, мы с "Ангарой" проделаем те же самые шаги», — пояснил Кузнецов.

Он уверен, что «с учетом решений, которые заложены в "Ангару", с учетом тех перспективных технологий, она составит достойную конкуренцию не только Falcon, но и всем другим перспективным иностранным ракетам-носителям».

Тем более, что объективно российские перспективные ракеты превосходят конкурентов по ряду важных параметров. Характеристики двигателей «Ангары» со сверхвысокими удельными энергетическими показателями на голову выше силовых установок, применяемых на Falcon.

Новые российские носители имеют меньший расход топлива и способны выводить большую полезную нагрузку. «Это серьезное конкурентное преимущество, которое позволяет "Ангаре", несмотря на худшие географические условия космодромов старта, составлять достойную конкуренцию продукции SpaceX», — подчеркнул Кузнецов.