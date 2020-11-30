Буксировку аварийного самолета «Руслан» в Толмачево показали на видео

Самолет Ан-124 «Руслан» отбуксировали на площадку для ремонта спустя две недели после аварийной посадки в Толмачево, самый большой серийный грузовой самолет в мире нужно починить, чтобы он мог улететь из Новосибирска.

Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» вылетел в Вену из Толмачево 13 ноября, через две минуты борт осуществил аварийную посадку. При этом самолет выкатился с полосы. Члены экипажа не пострадали.

По данным комиссии Росавиации, двигатель отказал из-за разрушения диска вентилятора, это привело к множественным отказам систем самолета. Аварийная посадка привела к сквозным пробоинам по правому и левому борту.

На видео, опубликованном пабликом «АСТ-54» во «ВКонтакте» видно, как грузовой самолет буксируют на твердую площадку, где смогут его отремонтировать, чтобы он смог улететь из Новосибирска.