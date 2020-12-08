Космонавт рассказал о контрабандных продуктах на МКС

Летчик-космонавт, Герой России, Сергей Рязанский рассказал, как во время работы на Международной космической станции (МКС) дважды получил «контрабанду» в виде баночки красной икры.
Космонавт совершил два полета в космос общей продолжительностью 306 суток, четыре раза выходил в открытый космос и провел там в общей сложности больше 27 часов. Во время обеих экспедиций Рязанский отмечал день рождения.
«Бывают интересные подарки. Американцы мне подарили контрабандно протащенную на станцию банку с красной икрой. Американцы же не едят красную икру, они считают ее субпродуктом, это не то. А я очень люблю красную икру. На оба дня рождения я получил по банке красной икры», — приводит РИА Новости слова космонавта, сказанные им на презентации книги «Сказки звездного неба» в Музее космонавтики.
По его словам, красную икру на МКС не доставляют, хотя традиционно отправляют баночки черной икры.