Космонавт рассказал о контрабандных продуктах на МКС

Летчик-космонавт, Герой России, Сергей Рязанский рассказал, как во время работы на Международной космической станции (МКС) дважды получил «контрабанду» в виде баночки красной икры.

Космонавт совершил два полета в космос общей продолжительностью 306 суток, четыре раза выходил в открытый космос и провел там в общей сложности больше 27 часов. Во время обеих экспедиций Рязанский отмечал день рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НЛО оказались каплями мочи обитателей МКС

«Бывают интересные подарки. Американцы мне подарили контрабандно протащенную на станцию банку с красной икрой. Американцы же не едят красную икру, они считают ее субпродуктом, это не то. А я очень люблю красную икру. На оба дня рождения я получил по банке красной икры», — приводит РИА Новости слова космонавта, сказанные им на презентации книги «Сказки звездного неба» в Музее космонавтики.

По его словам, красную икру на МКС не доставляют, хотя традиционно отправляют баночки черной икры.