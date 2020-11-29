Замеченные с МКС астронавтом НЛО оказались каплями мочи

Британский астронавт Тим Пик рассказал о том, как во время своего пребывания на Международной космической станции (МКС) перепутал мочу из туалета российской сегмента станции с неопознанными летающими объектами.

Пик, который входил в один из экипажей МКС в 2015 году, в интервью британским СМИ вспомнил, что однажды увидел «некую странную формацию из трех светящихся точек, к которым вскоре присоединились четвертая».

Астронавт решил, что сделал крупное научное открытие. Он посчитал, что наблюдает корабли инопланетной цивилизации, которые приближаются к Земле.

Однако вскоре выяснилось, что НЛО имеют вполне заурядно происхождение. По словам Пика, незадолго до этого из российского сегмента МКС произошла утечка мочи. Попадая в космос, капли мгновенно замерзали, кристаллизировались и начинали отражать свет. «То, что мы видели, было российской мочой», — приводят «Известия» слова астронавта.