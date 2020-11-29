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Замеченные с МКС астронавтом НЛО оказались каплями мочи

Источник:
"Известия"
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Британский астронавт Тим Пик рассказал о том, как во время своего пребывания на Международной космической станции (МКС) перепутал мочу из туалета российской сегмента станции с неопознанными летающими объектами.

Пик, который входил в один из экипажей МКС в 2015 году, в интервью британским СМИ вспомнил, что однажды увидел «некую странную формацию из трех светящихся точек, к которым вскоре присоединились четвертая».

Астронавт решил, что сделал крупное научное открытие. Он посчитал, что наблюдает корабли инопланетной цивилизации, которые приближаются к Земле.

Однако вскоре выяснилось, что НЛО имеют вполне заурядно происхождение. По словам Пика, незадолго до этого из российского сегмента МКС произошла утечка мочи. Попадая в космос, капли мгновенно замерзали, кристаллизировались и начинали отражать свет. «То, что мы видели, было российской мочой», — приводят «Известия» слова астронавта.

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Топ комментариев

Marlboro11

А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?

Иркут 69

Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆

jeryakob

Что за народ эти пенсионеры . Экономят на еде и лекарствах , а полученные сверхдоходы укрывают в оффшорах,...

1voland1

Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!

nastya19944

Вангую что в так называемом российком ютубе будет ловить нечего.