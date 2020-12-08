S7 назвал самые популярные новогодние направления у сибиряков

Жители Сибири на прошлые новогодние праздники предпочитали улетать за границу, но пандемии внесла свои коррективы, и в 2020 году сибиряки выбрали другие направления, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы группы компаний S7.

В конце 2019 года жители Сибирского федерального округа предпочитали заграничные новогодние каникулы. По возможности — на морском побережье.

«Из зарубежных направлений наибольшей популярностью пользовался рейс Новосибирск-Бангкок», — сообщила представитель компании.

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Но и полеты по России пользовались спросом. Особым — Москва и Санкт-Петербург. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса многие зарубежные направления стали недоступны для жителей Сибири. Но по стране перелеты не запрещены и сибиряки активно пользуются этой возможностью.

В 2020 году Москва остается лидером, полеты в Санкт-Петербург пользуется большим спросом. Но и отказываться от морского побережья на новогодние праздники жители Сибири не намерены. В топ-10 направлений из Сибири в 2020 году вошел город Сочи.