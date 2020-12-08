НАВЕРХ

S7 назвал самые популярные новогодние направления у сибиряков

Источник:
Sibnet.ru
75 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жители Сибири на прошлые новогодние праздники предпочитали улетать за границу, но пандемии внесла свои коррективы, и в 2020 году сибиряки выбрали другие направления, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы группы компаний S7.

В конце 2019 года жители Сибирского федерального округа предпочитали заграничные новогодние каникулы. По возможности — на морском побережье.

«Из зарубежных направлений наибольшей популярностью пользовался рейс Новосибирск-Бангкок», — сообщила представитель компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛекарство от аэрофобии, или шанс погибнуть в самолете

Но и полеты по России пользовались спросом. Особым — Москва и Санкт-Петербург. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса многие зарубежные направления стали недоступны для жителей Сибири. Но по стране перелеты не запрещены и сибиряки активно пользуются этой возможностью.

В 2020 году Москва остается лидером, полеты в Санкт-Петербург пользуется большим спросом. Но и отказываться от морского побережья на новогодние праздники жители Сибири не намерены. В топ-10 направлений из Сибири в 2020 году вошел город Сочи.

Еще по теме
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать консервы на Новый год
Томские бюджетники будут отдыхать 31 декабря
Новогодняя Сибирь: ледяные лабиринты, самовар и фаллос
Красноярские елочные шары в масках вызвали ажиотаж
смотреть все
Сибирь #Новый год #Транспорт и дороги
КАРТИНА ДНЯ
•
Вице-премьер предложил считать жителей Аляски гражданами России
•
Депутаты придумали, как сделать 31 декабря всегда выходным
•
Путин и Меркель обсудили Навального
•
Загадку Бермудского треугольника объяснили ошибкой навигации
Подробности
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
•
«Ангара»: новая ракета долетит до других планет
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
КУЛЬТГИД
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
05.12.2020 21:09
«Скажи что-нибудь хорошее»: новая драма на Первом канале
06.12.2020 18:07
Новогодняя Сибирь: ледяные лабиринты, самовар и фаллос
05.12.2020 18:18
Премьеры пандемии: лучшие фильмы 2020 года
04.12.2020 10:12
Самое популярное
Участница «Голоса» из Красноярска перепела Земфиру в нокаутах
4290
Игры для PlayStation 5 подорожают
3158
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
2858
Опубликовано первое фото новой Lada Niva
2737
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Вице-премьер предложил считать жителей Аляски гражданами России
•
Депутаты придумали, как сделать 31 декабря всегда выходным
•
Путин и Меркель обсудили Навального
•
Загадку Бермудского треугольника объяснили ошибкой навигации
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

То есть в том что некоторые пьют без меры виноваты длинные выходные? Гениально! По этой логике выходные...

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

bars53

за неисправную лампочку повторно техосмотр? Круто!

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

djstanislove

Во первых пусть для начала заберут эти самые острова, а потом уже тарахти про то что Москву игнорируют....