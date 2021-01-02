Три четверти томских студентов оказались зависимы от «ВКонтакте»

Эксперимент по отказу от соцсетей на день прошел в Томском госуниверситете, условия выполнила только четвертая часть участников, сообщает пресс-служба вуза.

Участники последнего челленджа «Цифровое молчание», который прошел в декабре, должны были на день отказаться от пользования социальной сетью «ВКонтакте».

«Цель эксперимента – оценить значимость реального общения, проверить свою зависимость от онлайн-коммуникаций», – сказано в сообщении.

В челлендже поучаствовал 221 студент, до конца условия выполнили только 49. Непрошедшие эксперимент рассказали, что им помешали сообщения об учебе и работе, а также автоматизм, с которым они брали смартфон и открывали соцсеть.