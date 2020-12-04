Ростелеком объявил акцию для сибиряков «ТВ умеет ждать»

Ростелеком предлагает абонентам «Интерактивного телевидения» в Сибири, в том числе жителям Бурятии и Забайкалья, подключить бесплатную услугу «Управление просмотром» на месяц. Она поможет записать нужную передачу, найти ее в архиве, или поставить на паузу.

Функция управление просмотром возможна для приставок «Премиум» и «Стандарт». Владельцы приставки могут записать понравившуюся программу на жесткий диск приставки.

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«Управление просмотром» также позволяет смотреть уже прошедшие передачи за последние 72 часа.

Также абонент может поставить передачу на паузу и заняться своими делами, а досмотреть нужную программу позже.

Бесплатно подключить «Управление просмотром» могут абоненты «Интерактивного ТВ», которые еще не воспользовались этой услугой. Акция действует с 10 декабря по 17 января 2021 года.