Раздел бесплатных фестивальных фильмов появился в Wink

Видеосервис Wink стал партнером XVII международного фестиваля-практикума
киношкол «Кинопроба» и разместил в специальном разделе почти полсотни
бесплатных фильмов программы.
Короткометражные художественные и документальные фильмы, а
также анимационные работы конкурсантов фестиваля можно посмотреть
бесплатно в специальном разделе
Такая поддержка со стороны видеосервиса позволит многократно
увеличить аудиторию фестиваля и познакомить зрителей по всей России с работами участников,
которые скоро могут стать знаменитыми режиссерами.
Участники «Кинопробы» — представители киношкол со всего света. На участие в конкурсной программе поступило более 400 заявок из 28 стран — Польши, Франции, Чехии, Германии, Швеции, Португалии, Ирана, Индии, Египта, Израиля, Армении и других стран.