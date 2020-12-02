Раздел бесплатных фестивальных фильмов появился в Wink

Видеосервис Wink стал партнером XVII международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» и разместил в специальном разделе почти полсотни бесплатных фильмов программы.

Короткометражные художественные и документальные фильмы, а также анимационные работы конкурсантов фестиваля можно посмотреть бесплатно в специальном разделе «Кинопроба».

Такая поддержка со стороны видеосервиса позволит многократно увеличить аудиторию фестиваля и познакомить зрителей по всей России с работами участников, которые скоро могут стать знаменитыми режиссерами.

Участники «Кинопробы» — представители киношкол со всего света. На участие в конкурсной программе поступило более 400 заявок из 28 стран — Польши, Франции, Чехии, Германии, Швеции, Португалии, Ирана, Индии, Египта, Израиля, Армении и других стран.