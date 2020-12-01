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Путин указал главе Бурятии на «припавшие» объемы строительства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым указал, что объемы строительства в регионе «припали». Особое внимание он попросил уделить аварийному жилью, сообщила пресс-служба Кремля.

По данным Росстата, в 2020 году объем жилищного строительства за семь месяцев 2020 года упал незначительно — менее 1%. Но в Бурятии с января по май объемы строительства многоквартирных домов упали на 15%, сообщил Бурятстат.

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«Хотел бы обратить внимание на объемы строительства. Вы сами знаете, они припали: и на душу населения меньше, чем в целом по России, и в целом по абсолютным величинам припали. На это нужно обратить особое внимание», — сказал президент.

Путин попросил уделить особое внимание на аварийному фонду, которого в Бурятии «многовато», а также обеспечить республику строительством школ для ликвидации третьей смены.

Цыденов ответил, что правительство планирует «закрыть» 2020 год ростом жилищного строительства, а следующем году выйти на увеличение показателей.

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Бурятия #Квадраты #Россия #Местная власть
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