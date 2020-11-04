НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Дешевая ипотека разогнала цены на жилье

Источник:
«Известий»
418 2
Фото: © Sibnet.ru

Дешевые банковские кредиты разогнали цены на жилье и сделали его менее доступным — такова обратная сторона медали субсидирования льготной ипотеки, считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках утвердили в конце апреля 2020 года. Такой кредит можно взять на сумму до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге и до 6 миллионов рублей — в остальных регионах. Накануне программу продлили до середины 2021 года.

«Всего за полгода со старта льготной ипотеки средняя стоимость квадратного метра в Москве на первичном рынке увеличилась на 4,3%, или почти на 10 тысяч рублей за "квадрат": с 203,2 тысячи в апреле до 212 тысяч рублей к октябрю 2020 года», — написал Попов в своей статье для «Известий».

По его словам, льготная программа с одной стороны упростила решение жилищного вопроса. С другой стороны, ажиотаж на рынке недвижимости играет против самих же покупателей. Застройщики наращивают цены рекордными темпами, и это делает жилье менее доступным.

Надувается ли "пузырь"

«Вместе с тем увеличивается закредитованность населения. Но этот факт сам по себе — не признак формирования "пузыря" на рынке. Уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам составляет по России 0,9%, то есть доля плохих займов не растет», — сказал аналитик.

Он отметил, что общий объем кредитования не превышает 10% от ВВП, тогда как в США незадолго до кризиса 2008 года доля ипотечного долга в ВВП приближалась к 80%.

#Квадраты
Как получить налоговый вычет за покупку квартиры

Попов считает, что продление льготной ипотеки и зеленый свет на дальнейшее увеличение цен застройщиками — это вынужденное решение, направленное не столько на сохранение доступности кредитования, сколько на предотвращение роста безработицы. В строительной и смежной отраслях задействовано почти 10 миллионов человек.

«Но, решив одну задачу сегодня, пролонгация льготной ипотеки приведет к проблемам в отдаленной перспективе. Одна из них — дисбаланс цен на первичном и вторичном рынках, когда новостройки обходят по цене уже готовое жилье: такая нетипичная ситуация уже сейчас наблюдается в половине районов столицы», — подчеркну Попов.

Еще по теме
Тариф на вывоз мусора подняли в Новосибирской области из-за ФАС
Бизнес выступил против массовой установки умных счетчиков
Набиуллина назвала долю россиян с ипотекой
Правительство продлит программу льготной ипотеки
смотреть все
Экономика #Квадраты #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп и Байден написали о победе на выборах в США
•
Путин поднял флаг на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»
•
Власти опровергли техосмотр при минимальных изменениях в авто
•
Дешевая ипотека разогнала цены на жилье
Подробности
•
Кто такие Минин и Пожарский, или Что празднуем 4 ноября
•
Разве это эталон: как выбирают президента США
•
WADA против России: что ждет российский спорт?
•
Сбой в системе: что изменит «забастовка» омских скорых?
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пациентов с COVID-19 в Новосибирске больше не перевозят в биокапсулах
Сибирь 04.11.2020 11:21
Завершено дело о страшном падении автобуса в реку в Забайкалье
Сибирь 04.11.2020 10:00
Новосибирские синоптики дали прогноз на ноябрь
Сибирь 04.11.2020 07:14
Новосибирские власти предложили два варианта продления каникул
Сибирь 03.11.2020 22:22
Самое популярное
Сибирский школьник обжаловал долг перед Сбербанком в Верховном суде
8763
Самоуверенный кузбассовец смутил Гагарину на «Голосе»
6029
Певица из Красноярска попала в «Голос» за роскошный вокал
5624
Нурмагомедов назвал президента Франции «тварью»
3684
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп и Байден написали о победе на выборах в США
•
Путин поднял флаг на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»
•
Власти опровергли техосмотр при минимальных изменениях в авто
•
Дешевая ипотека разогнала цены на жилье
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Наверное он прав и страна может гордится этим регионом. Может, но почему то не хочет. Не смотря на интересные...

лачинов

Если написать не потребовала, а попросила то суть не измениться. Подала заявку на изменение цены, так...

Sovik

Опять представители "самой мирной религии" развлекаются.

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

Disobedient

ЦитатаСамая красивая в мире стюардесса приняла ванну обнаженнойРаньше она одетой мылась?