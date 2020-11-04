Дешевая ипотека разогнала цены на жилье

Дешевые банковские кредиты разогнали цены на жилье и сделали его менее доступным — такова обратная сторона медали субсидирования льготной ипотеки, считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках утвердили в конце апреля 2020 года. Такой кредит можно взять на сумму до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге и до 6 миллионов рублей — в остальных регионах. Накануне программу продлили до середины 2021 года.

«Всего за полгода со старта льготной ипотеки средняя стоимость квадратного метра в Москве на первичном рынке увеличилась на 4,3%, или почти на 10 тысяч рублей за "квадрат": с 203,2 тысячи в апреле до 212 тысяч рублей к октябрю 2020 года», — написал Попов в своей статье для «Известий».

По его словам, льготная программа с одной стороны упростила решение жилищного вопроса. С другой стороны, ажиотаж на рынке недвижимости играет против самих же покупателей. Застройщики наращивают цены рекордными темпами, и это делает жилье менее доступным.

Надувается ли "пузырь"

«Вместе с тем увеличивается закредитованность населения. Но этот факт сам по себе — не признак формирования "пузыря" на рынке. Уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам составляет по России 0,9%, то есть доля плохих займов не растет», — сказал аналитик.

Он отметил, что общий объем кредитования не превышает 10% от ВВП, тогда как в США незадолго до кризиса 2008 года доля ипотечного долга в ВВП приближалась к 80%.

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Попов считает, что продление льготной ипотеки и зеленый свет на дальнейшее увеличение цен застройщиками — это вынужденное решение, направленное не столько на сохранение доступности кредитования, сколько на предотвращение роста безработицы. В строительной и смежной отраслях задействовано почти 10 миллионов человек.

«Но, решив одну задачу сегодня, пролонгация льготной ипотеки приведет к проблемам в отдаленной перспективе. Одна из них — дисбаланс цен на первичном и вторичном рынках, когда новостройки обходят по цене уже готовое жилье: такая нетипичная ситуация уже сейчас наблюдается в половине районов столицы», — подчеркну Попов.